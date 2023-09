per Mail teilen

Mehrere hunderttausend Menschen haben beim ersten Wurstmarkt-Wochenende in Bad Dürkheim friedlich miteinander gefeiert. Veranstalter wie Polizei sind sehr zufrieden.

"Der Start des Dürkheimer Wurstmarkt hat unsere Erwartungen noch übertroffen", so Marktmeister Marcus Brill zum SWR. "Wir können ein sehr, sehr positives Fazit ziehen".

Losgegangen war "das größte Weinfest der Welt" – wie die Dürkheimer es selbst bezeichnen - am Freitag. Bis Dienstagabend seien bereits mehrere hunderttausend Menschen nach Bad Dürkheim gekommen, um auf dem Wurstmarkt zu feiern.

Weindorf kommt gut an

Das neue Konzept, im Weindorf in der Mitte einen großen Platz zu schaffen, sei von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen worden, so Brill.

Fässer als Stehtische, dazwischen Pflanzen und eine Bühne, "all das hat dazu beigetragen, dass sich alle sehr wohl gefühlt haben". Das habe man auch nach dem Feuerwerk am Dienstagabend über den Weinbergen von Bad Dürkheim noch einmal deutlich gesehen: Die Leute hätten sich Zeit gelassen, seien noch lange sitzen geblieben und hätten weiter getrunken und gegessen.

Riesling-Schorle ist der Favorit

Auch im Herzstück des Wurstmarkts – den Schubkarchständen – sind die Winzer mit ihren Besuchern sehr zufrieden. "Wir haben zwar noch keine konkreten Zahlen – aber was so an Leergut zurückkam zeigt: Es wird ordentlich getrunken", sagt Rüdiger Damian von der Bad Dürkheimer Winzergenossenschaft "Vier Jahreszeiten".

Für Wein sei das Wetter zwar fast zu warm gewesen. "Gewonnen hat aber ganz klar die Riesling-Schorle".

Auch Polizei zieht positive Bilanz

Wie in der Vergangenheit hat die Polizei Bad Dürkheim auf dem Wurstmarktgelände eine feste Polizeiwache eingerichtet. Damit die Besucher möglichst ungestört feiern können, überwacht die Polizei das Volksfest nach eigenen Angaben auch per Videotechnik.

Bis Dienstagabend habe es insgesamt 27 Fälle von Körperverletzung, vier Taschendiebstähle, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und drei Sachbeschädigungen gegeben. Bei den vielen Besuchern und für die sehr warmen Temperaturen sei das eine positive Bilanz.