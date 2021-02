per Mail teilen

Die Zahl der Verkehrsunfälle in der Vorder- und Südpfalz ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Grund ist das geringere Verkehrsaufkommen wegen der Corona-Pandemie, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. 2020 gab es 15 Prozent weniger Unfälle als im Vorjahr. Die Zahl der Verletzten sank um 9 Prozent, die der tödlich Verunglückten um 24 Prozent. Der Rückgang ist in allen Bereichen der Polizeistatistik deutlich: Bei Verkehrsunfällen mit Kindern, mit Senioren, mit jungen Fahrern, mit Lastwagen, mit Motorrädern und mit betrunkenen Fahrern. Gestiegen ist allerdings die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss, und zwar um 20 Prozent. Bei den Fahrradunfällen gab es ein Plus von 3 Prozent, bei Elektrorädern sogar 43 Prozent mehr als 2019.