Das 38. Landesfest ist vorbei: Mehr als 200.000 Menschen haben in Neustadt drei Tage lang zusammen den Rheinland-Pfalz-Tag gefeiert, unter anderem mit Paraden und Konzerten.

"Was für ein Wochenende! Der Rheinland-Pfalz-Tag war ein voller Erfolg - bunt, lebendig und mitreißend." - so schwärmt Gastgeber Neustadt an der Weinstraße. Allein heute, am Sonntag, waren rund 75.000 Menschen in der Pfalz, um das Landesfest zu feiern. Am letzten Tag gab es Weinproben, eine Blumenpräsenation und ein Konzert mit Popsänger Joris.

Polizei freut sich über friedlichen Rheinland-Pfalz-Tag

Insgesamt waren es am Ende rund 200.000 Besucherinnen und Besucher, die den Rheinland-Pfalz-Tag gefeiert haben, schätzt die Staatskanzlei. Am Samstag waren rund 100.000 Menschen auf dem Festgelände, etwa 25.000 waren am Freitag zur Eröffnung da. Dabei wurde friedlich gefeiert, betont ein Polizeisprecher. Größere Vorfälle habe es nicht gegeben. "Aus polizeilicher Sicht war alles so, wie es sein sollte."

SWR mit eigener Bühne beim Landesfest

Das Motto des Landesfestes lautete "Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz" - entsprechend abwechslungsreich war das Programm: bunte Paraden, Live-Musik und Comedy haben Besucherinnen und Besucher ebenso angezogen wie rund 300 Aussteller und 50 Gastronomie- und Marktstände. Höhepunkte waren Auftritte von Michael Schulte, Comedian Christian "Chako" Habekost und der SWR Big Band mit Curtis Stigers. Außerdem sendete am Samstag SWR1 live aus Neustadt, am Sonntag die SWR Landesschau - um nur einige der SWR-Events aufzuzählen.

Ministerpräsident Schweitzer: Neustadt ist "wunderbarer Gastgeber"

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hatte das Landesfest eröffnet. Er war während der drei Tage auch bei mehreren Veranstaltungen dabei, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. So hätten sich allein für den Bürgerempfang am Sonntagvormittag über 200 Menschen angemeldet. "Wenn ich mich auf dem Landesfest umschaue, sehe ich ganz viele ideenreiche Köpfe und beeindruckende Kraft", sagte Schweitzer.

Es steht fest: Neustadt an der Weinstraße kann Rheinland-Pfalz-Tag und ist ein wunderbarer Gastgeber!

Neustadt attestierte er, "ein wunderbarer Gastgeber" gewesen zu sein. "Neustadt an der Weinstraße kann Rheinland-Pfalz-Tag", so Schweitzer.

Stadt und Land danken allen, die beim Landesfest mitgemacht haben

Das Allerwichtigste sei, dass das Landesfest fröhlich und friedlich gefeiert worden sei, betonte der Ministerpräsident. Dies sei möglich gewesen, weil das Thema Sicherheit an vorderster Stelle gestanden habe und alle Beteiligten hervorragend zusammengearbeitet hätten. Schweitzer dankte auch den vielen Ehrenamtlichen, die beim Landesfest geholfen hatten.

Auch von Seiten der Stadt Neustadt wurde ein positives Fazit gezogen. Der Regen habe der Stimmung keinen Abbruch getan. Die Besucherinnen und Besucher hätten "unbeeindruckt und gut gelaunt" weiter gefeiert. "Ich bin stolz auf unsere Stadt und zutiefst dankbar für den großartigen Einsatz aller Beteiligten", sagte Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG). "Dieser Rheinland-Pfalz-Tag wird uns noch lange in Erinnerung bleiben", resümierte Weigel.

Neustadt an der Weinstraße war nach 2010 schon zum zweiten Mal Gastgeber für den Rheinland-Pfalz-Tag. 2023 fand er in Bad Ems statt, der Gastgeber für 2027 steht noch nicht fest.