Nach den Maskenkontrollen in Zügen vom Montag hat die Bundespolizei Bilanz gezogen. Es wurde unter anderem im Kreis Südliche Weinstraße und rund um Ludwigshafen kontrolliert.

Insgesamt 120 Fahrgäste mussten in den Zügen oder an den Bahnhöfen über die Maskenpflicht belehrt werden, so die Bilanz der Bundespolizei. Gegen fünf Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Zahlen beziehen sich auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Kaiserslautern, der auch Vorder – und Südpfalz einschließt.

Polizeikontrolle am Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße SWR

Kontrollen regelmäßig

Insgesamt waren am Montag mehr als 20 Beamte zusätzlich im Einsatz. Die verschärften Kontrollen waren Teil eines bundesweiten Aktionstags zur Maskenpflicht.

Schon seit längerem gehört es zum Alltag der Polizei, die Maskenpflicht zu überwachen, so ein Sprecher. Insgesamt stelle die Bundespolizei Kaiserslautern rund 200 Beamte regelmäßig dafür ein. Uneinsichtigkeit begegne ihnen dabei aber nur selten, in der Regel hätten die Leute mit der Maskenpflicht kein Problem, weder draußen auf dem Bahnsteig noch in den Zügen.