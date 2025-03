Mandelblütenfest in Gimmeldingen: 40.000 Besucher kommen an die Weinstraße

per Mail teilen

Am Wochenende waren etwa 40.000 Menschen in Gimmeldingen zur Mandelblüte. Veranstalter und Polizei sprechen bisher von einem größtenteils ruhigen Fest.

Am Wochenende sind laut Polizei etwa 40.000 Menschen nach Gimmeldingen zum Mandelblütenfest gekommen. Der Grund: Die Bäume stehen in voller Blüte. Der Ortsvorsteher Jens Wacke ist zufrieden nach dem ersten Festwochenende: "Es ist einfach eine positive und ausgelassene Stimmung gewesen."

Nur der Regen am Sonntagmittag ist ein kleiner "Dämpfer" gewesen, so Wacke. Bis auf kleine Ausreißer sei das Wetter aber durchgehend schön gewesen. Wohl auch deshalb waren Besucherinnen und Besucher schon seit Dienstag in der Blütenpracht unterwegs.

"Es ist einfach eine positive und ausgelassene Stimmung gewesen."

Viele Gäste mit Bus und Bahn angereist

Auch die Polizei Neustadt ist mit der Veranstaltung zufrieden. Bis auf kleinere Schlägereien am Abend sei das Fest bisher friedlich verlaufen.

Auch das Verkehrskonzept ist am ersten Festwochenende aufgegangen, erklärt die Polizei auf Nachfrage. Demnach seien viele Besucherinnen und Besucher mit Bus und Bahn angereist. Es habe nur kleinere Rückstaus bei den Autofahrerinnen und Autofahrern gegeben.

Auch für das kommende Wochenende erwarten die Veranstalter wieder Zehntausende Menschen. Denn wenn es keine Überraschungen beim Wetter gibt, dann stehen die Mandelbäume auch dann noch in der vollen Blüte.