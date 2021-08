Katastrophal niedrige Besucherzahlen melden die Freibäder in der Vorder- und Südpfalz. Weil das Wetter seit Wochen unbeständig ist, sind die Schwimmbecken so gut wie leer. Nur ganz Hartgesottene schwimmen noch.

Dabei hatte die Saison hervorragend begonnen. "Im Juni standen vor dem Bademaxx lange Besucherschlangen", berichtet Sonja Daum von den Stadtwerken Speyer. Und Axel Wassyl, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich, spricht vom besten Juni seit dem Jahr 2006. Im Offenbacher Queichtalbad wurden 28.800 Besucher gezählt.

Dramatischer Besucherrückgang im Juli

Doch dann kam der Juli und brachte vier Wochen lang unbeständiges Wetter. Im Queichtalbad sank die Zahl der Besucher in diesem Monat auf 19.300, ein Minus von 33 Prozent. "Nur 2011 und 2017 hatten wir schlechtere Juli-Zahlen", sagt Offenbachs Bürgermeister Axel Wassyl.

Die kühlen Außentemperaturen und schwankenden Wetterfronten schrecken Badegäste ab. SWR Miriam Staber

Ähnlich düster sehen die Besucherzahlen in allen Freibädern in der Pfalz aus. In Bad Bergzabern und Steinfeld, wo man sich wegen der Corona-Pandemie vor dem Besuch online anmelden muss, war das Rebmeerbad in Bad Bergzabern nur an fünf Tagen komplett ausgebucht. Das Steinfelder Bad sogar nur an zwei Tagen.

"Die Besucherzahlen sind wirklich schwach, sehr schwach."

Corona und das Wetter halten die Menschen in vielen Teilen des Landes vom Freibadbesuch ab. Selbst bei gutem Wetter würden die Leute nicht mehr kommen, klagte Betriebsleiter Martin Engelhard. "Sie haben Angst dass das Wetter umschlägt und binnen weniger Minuten Gewitterwolken kommen."

Schwimmer kommen erst nach drei Tagen Sonnenschein

Das beobachtet auch Sonja Daum im Bademaxx in Speyer: "Erst wenn es drei Tage am Stück schön war, strömen die Besucher." Durchwachsenes Wetter wie im Juli schrecke ab. Sonja Daum hofft, dass die Zahl der Gäste im August wieder steigt. "Schließlich sind ja noch bis zum 27. August Schulferien in Rheinland-Pfalz, und wenn das Wetter beständiger wird, kommen die Badegäste wieder."

Die Freibadbetreiber hoffen, dass die menschen die Ferien noch für einen Besuch nutzen werden. Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Wetterprognosen sind schlecht

Doch die Prognosen der Meteorologen machen keine Hoffnung: Eine längere Schönwetterperiode ist nicht in Sicht. Mindestens bis Mitte kommender Woche gibt es weiter unbeständiges Wetter mit recht kühlen Temperaturen. Erst ab dem übernächsten Wochenende könnte es mehrere Tage lang sonnig werden, mit Höchstwerte von fast 30 Grad Celsius.