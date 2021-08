per Mail teilen

Erstmals gab es dieses Jahr das Open-Air-Kino "Filmfrühling" im Gutsbetrieb Rehhütte. Zwei Wochen lang liefen nachmittags und abends Filme. Der Zulauf war groß.

13.000 Menschen haben das Open-Air-Kino "Filmfrühling" im BASF-Gutsbetrieb Rehhütte in Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis besucht. Das teilten die Veranstalter mit. Das "Filmkunst Open Air" war am Wochenende zu Ende gegangen. Die Veranstalter, die auch das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen organisieren, zogen eine insgesamt positive Bilanz.

Trotz Regen war auch der letzte Spieltag gut besucht. Festival des deutschen Films Ludwigshafen

Besucher trotzen Regen und Corona

Trotz Auflagen wegen der Corona-Pandemie seien viele Menschen aus der Vorderpfalz und Mannheim gekommen. Das Freiluftkino war immer wieder auch ausverkauft. In den letzten Veranstaltungstagen konnten die Regeln dank der neuen Corona-Landesverordnung, noch etwas gelockert werden.

Weder der Regen, noch die Unwetter in der zweiten Spielwoche hatten die Besucher abgehalten, zu kommen.

Laut Veranstalter soll es auch 2022 wieder einen Filmfrühling in Limburgerhof geben.