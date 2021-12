Pfälzer Impfzentren haben zu wenig Impfstoff

per Mail teilen

Im Impfzentrum in Ludwigshafen sind am ersten Tag 150 Leute geimpft worden, in Wörth 200 - und damit weniger als geplant. Der Grund: Es gab zu wenig Impfstoff.

Für den ersten Öffnungstag hatten mehreren Impfzentren in der Region, wie etwa Frankenthal und Bad Dürkheim, erst einmal nur 50 Impfdosen erhalten. Laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim soll es sich ab kommender Woche steigern, mindestens 100 Impfdosen seien dann pro Tag angekündigt.

Die meisten Impfungen gab es unter anderem in Ludwigshafen. Dort wurden zum Auftakt 150 Personen geimpft. Derzeit sind Senioren über 80 Jahre, Klinimitarbeiter und Mitarbeiter in der Pflege bei den Corona-Impfungen an der Reihe.

Impfzentrum Frankenthal fehlt Personal

In Frankenthal sind am Donnerstag 50 Senioren geimpft worden. Nach Angaben der Verantwortlichen wären mit mehr Personal und mehr Impfstoff deutlich mehr Impfungen möglich. Von 18 Impfkabinen seien nur sechs in Betrieb.

Verantwortliche in Wörth wollen nachbessern

Im Landesimpfzentrum in Wörth wurden am ersten Tag insgesamt über 200 Personen geimpft. Es waren Bewohner aus den Kreisen Germersheim, Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. Ein guter Start, so die Bilanz aus Wörth. Man könne jetzt gut nachbessern, wo es im Betriebsablauf noch nicht perfekt laufe.