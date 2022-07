Preis für Bier könnte steigen

Die Bierbrauer in der Vorder- und Südpfalz glauben, dass die Bierpreise in diesem Jahr steigen könnten. Entscheidend ist laut Mayers Brauwerk in Ludwighafen und der Bellheimer Brauerei, wie sich der Energiemarkt entwickelt. Die Bellheimer Brauerei ist nach eigenen Angaben bislang zufrieden mit dem Jahresverlauf: Die Feste und die Gastronomie sind mit Wucht zurückgekehrt, so das Unternehmen. Was den Absatz angeht stünde Bellheimer deswegen schon jetzt wieder auf dem Stand vor Corona. Mayers Brauwerk in Ludwigshafen ist nach eigenen Angaben noch nicht ganz so weit, aber insgesamt ebenfalls auf einem guten Weg. Sorge bereitet beiden Unternehmen allerdings die Lage auf dem Energiemarkt: („Wir sind ein energieintensives Unternehmen!“ heißt es dazu aus Bellheim.) Ein Gas-Lieferstopp würde die Brauereien hart treffen. Beide Unternehmen glauben daher, dass die Bierpreise in dem Fall steigen könnten. Eine Preissteigerung von 30 Prozent, wie sie der Deutsche Brauerbund im Mai noch annahm, halten die Ludwigshafener wie auch die Bellheimer nach jetzigem Stand der Dinge aber für zu weit gegriffen.