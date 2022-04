Bienwaldschule bald für Flüchtlinge bezugsfertig

Die Bienwaldschule in Wörth (Kreis Germersheim) soll in zwei Wochen bezugsfertig sein für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das teilt der Kreis Germersheim mit. Noch nicht geklärt sind zum Beispiel die Duschmöglichkeiten: Der Kreis plant mit Duschcontainern, aber auch eine Nutzung der Sanitäranlagen der Bienwaldhalle in Wörth ist im Gespräch. In jedem Fall könnte das Erdgeschoss der ehemaligen Förderschule laut Kreis in zwei Wochen für Flüchtlingen zur Verfügung stehen. Bis auch im Obergeschoss Menschen untergebracht werden können, dauert es länger, weil dort der Kreisverwaltung zufolge noch Brandschutzauflagen zu erfüllen sind. Bisher sind 500 Flüchtlinge im Kreis Germersheim untergekommen, die meisten davon in Privatwohnungen. Das soll auch so lange wie möglich so weitergehen: Eine Sammelunterkunft sollte möglichst nur eine kurzzeitige Lösung sein, so Landrat Fritz Brechtel.