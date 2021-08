Vieler Orts sind neue Radwege sehr willkommen. Doch in der Pfalz trifft ein geplanter Radweg durch das Naturschutzgebiet Bienwald auf großen Widerstand. Eine Bürgerinitiative zieht vor Gericht. Laut Landesplanung soll der Radweg parallel zur Landstraße zwischen Steinfeld im Kreis Südliche Weinstraße und Scheibenhardt im Kreis Germersheim gebaut werden. Für die 11- Kilometer-Route müssten etwa 10 Hektar Bäume in dem Vogel- und Naturschutzgebiet abgeholzt werden, schätzt die Bürgerinitiative. Das Verkehrsministerium und die Landkreise verweisen auf die Verkehrssicherheit und wollen am Projekt festhalten. mehr...