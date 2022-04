In Hainfeld im Landkreis Südliche Weinstraße ist in einem Bienenstand die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Wie die Kreisverwaltung heute mitteilte, kann diese Bienenseuche große Schäden in den befallenen Bienenstöcken anrichten. Für Menschen sei der Erreger aber völlig ungefährlich. Rund um Hainfeld wurde ein Sperrbezirk ausgerufen, in dem alle Bienenvölker untersucht werden müssen. Lebende Bienen und Honig dürfen nicht aus den Bienenständen entfernt werden.