Fahrrad statt Elterntaxi: In Landau startet das Projekt Bicibus

Zuletzt gabs Ärger in Landau , weil so viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brachten. Das soll sich jetzt ändern. Ab Montag können Schüler beim "Bicibus" mit dem Rad mitfahren - begleitet von Erwachsenen. Was ist das genau, der Bicibus?

Kompliziert ist eigentlich nur der Name. Was soll das sein, ein Bicibus? Der Name verweist darauf, wo die Idee herkommt: Bici ist spanisch und heißt Fahrrad. Der Bicibus ist ein Fahrradkonvoi mit dem Kinder sicher und umweltfreundlich zur Schule kommen sollen.

Erwachsene Radfahrer müssen polizeiliches Führungszeugnis vorzeigen

Zum Start bietet das eine Landauer Schule an, nämlich die Integrierte Gesamtschule. Die hat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Polizei möglichst sichere Routen ausgekundschaftet und Freiwillige gesucht, die die Kinder dann morgens begleiten sollen: Ein Erwachsener fährt vorneweg, einer an der Seite, einer hinten.

Auf diesen Routen fährt am Montag in Landau der Bicibus Stadt Landau

"Bislang haben wir 15 Freiwillige, fast alle Eltern oder Lehrer", sagt Jenni Follmann von der Stadtverwaltung: "Die mussten vorher ein polizeiliches Führungszeugnis vorzeigen. Und ein verkehrssicheres Fahrrad und ein Helm sind natürlich auch Pflicht."

Chaotische Zustände vor Landauer Schulen

Etwa 80 Familien haben im Vorfeld gemeldet, dass sie ihre Kinder gerne mitfahren lassen würden. Wie viele es dann am Ende wirklich sind, wird sich am Montagmorgen zeigen. Gemeinsam radelt man dann die Strecke ab, und es gibt feste Haltepunkte, wo sich Kinder anschließen können.

Die Stadt hofft auf jeden Fall, dass nach und nach mehr Schulen mitmachen – auch weil die Situation vor machen Landauer Schulen morgens zunehmend chaotische Züge annimmt: "Wir haben eigentlich an allen Schulen das Problem, dass es gerade morgens zu gefährlichen Situationen kommt, weil so viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen" sagt Jenni Follmann: "Das Problem hoffen wir damit ein bißchen zu entschärfen. Was wir auf gar keinen Fall wollen, ist die Autofahrer zu gängeln."

Erste Beschwerde noch vor Projektstart

Den letzten Satz betont sie nicht ohne Grund. Als das Projekt bekannt wurde, klingelte in der Stadtverwaltung direkt das Telefon. Am anderen Ende ein wütender Mann, der glaubte, dass der Bicibus vor allem dafür da sei, ihn und andere Autofahrer auszubremsen.