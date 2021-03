In der Vorderpfalz gibt es immer mehr Biber. Nach Einschätzungen des Naturschutzvereins Bobenheim-Roxheim sind es mittlerweile 12 Tiere. Das sei eine positive Entwicklung, da die Biber in der Region fast ausgestorben waren.

Die meisten Biber lebten am Altrhein, am Silbersee und einem weiteren Baggersee in Bobenheim-Roxheim. Auch am Isenachweiher im Pfälzerwald bei Bad Dürkheim hätten sich Biber angesiedelt. Weitere Tiere vermuten die Naturschützer im Raum Frankenthal und in Worms.