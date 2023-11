Mehr Infos zum Biber

Biber gehören zu den Säugetieren. Sie werden durchschnittlich einen Meter groß und wiegen rund 20 Kilogramm. Sie werden bis zu 10 Jahre alt. Sie sind reine Vegetarier und ernähren sich vorzugsweise von weichen Blättern und den zarten Knospen in Baumkronen.

Sie sind vor allem in der Dämmerung und in der Nacht aktiv. Biber legen in Ufernähe umfangreiche Holzburgen an, die von ihnen als Wohnbau genutzt werden. Der Eingang befindet sich unter Wasser und ist so für andere Tiere nicht zugänglich.

Zwar hat ein ausgewachsener Biber praktisch kaum Fressfeinde, dennoch wären seine Jungen am Ufer leichte Beute für Raubvögel. Biber bleiben mit dem gefundenen Partner ein Leben lang zusammen.