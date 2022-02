Im Streit um die Landesgartenschau in Speyer kritisiert die Bürgerinitiative gegen die Schau die Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Diese hatte ihrerseits dem Sprecher der BI vorgeworfen, unangemessen gegen die Gartenschaupläne der Stadt vorgegangen zu sein. Die Bürgerinitiative schreibt in einem offenen Brief an die Oberbürgermeisterin, sie sei erstaunt, dass die Stadtchefin nicht auf die Meinung ihrer Bürgerinnen und Bürger reagiere und die Landesgartenschaupläne noch einmal überdenke. Schließlich sei sie doch ursprünglich mit dem Anspruch angetreten, diese mehr an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Stattdessen kritisiere sie die Arbeit der Bürgerinitiative, indem sie deren Sprecher persönlich angreife. Das sei ein Tabubruch in der demokratischen Kultur - so die BI. Oberbürgermeisterin Seiler hatte es als „in höchstem Maße respektlos“ bezeichnet, dass der Sprecher das Gartenschau-Konzept der Stadt als „extrem schwach geplant“ genannt hatte. Der Stadtrat will Mitte März zu dem Bürgerbegehren Stellung nehmen.