Im jahrelangen Rechtsstreit um die Kohl-Tonbänder hat die Witwe des früheren Kanzlers einen Teilerfolg erzielt. Der Journalist Heribert Schwan muss Maike Kohl-Richter sagen, welche Kopien er noch in seinem Besitz hat.

Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilte in letzter Instanz, dass Schwan Auskunft geben muss, welche Abschriften oder Kopien der Tonbänder er noch besitzt. Kohl habe als "Herr über seine Erinnerungen" Auskunftsanspruch, so der BGH. Nach dessen Tod könne die Witwe als Erbin diesen Anspruch einfordern. Schwan habe Kohl "vorsätzlich in die Irre geführt und schuldhaft falsch erklärt", über keinerlei herausgabepflichtigen Gegenstände zu verfügen. Maike Kohl-Richter könne daher Auskunft über mögliche Tonband-Kopien verlangen, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Für Maike Kohl-Richter ist das Urteil vom Donnerstag die Voraussetzung, um im nächsten Schritt die Herausgabe erstreiten zu können. Die Herausgabe der Original-Bänder hatte Helmut Kohl noch zu Lebzeiten durchgesetzt.

Langer Rechtsstreit um Dokumente des Altkanzlers?

Auf Dokumente und Akten, die Schwan für seine Arbeit an Kohls Memoiren zur Verfügung gestellt und möglicherweise nicht vollständig zurückgegeben wurden, dürfte die Kohl-Seite allerdings keinen Zugriff mehr bekommen. Diese Ansprüche sind laut BGH verjährt.

Kohl hatte dem Journalisten und Historiker 2001 und 2002 in vielen Treffen ausführlich aus seinem Leben berichtet. Schwan zeichnete etwa 630 Stunden Gespräch auf. Aber vor Vollendung der Memoiren kam es zum Bruch. Seither beschäftigt Gerichte der Streit um die Mitschnitte und Unterlagen.

In einem weiteren, noch nicht terminierten Verfahren vor dem BGH will Kohl-Richter auch einen Entschädigungsanspruch wegen der Verletzung von Kohls Persönlichkeitsrechten durch das Buch durchsetzen. Das Landgericht Köln hatte Kohl in einem nicht rechtskräftigen Urteil eine Million Euro zugesprochen. Das Oberlandesgericht hatte den Anspruch mit dem Tode Kohls aber als erloschen angesehen.