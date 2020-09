per Mail teilen

Der Bundesgerichtshof wird am Vormittag im Dauerstreit um die Tonbandaufzeichnungen von Altkanzler Helmut Kohl ein Urteil fällen. Die Witwe Maike Kohl-Richter fordert in dem Zivilverfahren, dass Kohls ehemaliger Ghostwriter Heribert Schwan ihr sagen muss, wo sich sämtliche Tonbandaufzeichnungen aus Gesprächen mit dem Altkanzler befinden. Maike Kohl-Richter betreibt das Zivilverfahren, um in einem späteren Schritt Schadenersatzforderungen gegen Schwan geltend machen zu können