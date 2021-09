Bald Biosphärenschule in der Südpfalz?

per Mail teilen

Der Bezirksverband Pfalz entscheidet am Vormittag, welche Schulen beim Pilotprojekt „Biosphärenschulen“ mitmachen dürfen. Aus acht Bewerbern sollen drei Modellschulen ausgewählt werden. Unter den Bewerbern sind unter anderem die Grundschule Ramberg-Eußerthal im Kreis Südliche Weinstraße, die Pirminius-Förderschule in Pirmasens und die Integrierte Gesamtschule in Enkenbach-Alsenborn. Die Schulen sollen Ideen entwickeln, wie das Thema "Biosphärenreservat und Nachhaltigkeit“ im Unterricht behandelt werden kann.