Der Bezirkstag Pfalz hat in seiner ersten Sitzung per Videokonferenz einen ausgeglichenen Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Das Gesamtvolumen beträgt rund 109 Millionen Euro. Neben einer strikten Ausgabendisziplin der zurückliegenden Jahre habe man das Mittel der Kurzarbeit genutzt, begründet Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder die guten Zahlen. Geholfen habe auch Erstattung ausgefallener Gewerbesteuer durch den Bund. Der Bezirksverband unterhält zwölf eigene Einrichtungen und ist an elf weiteren Institutionen beteiligt.