Die Kandidatinnen für das Amt der Deutschen Weinkönigin sind heute in Neustadt zu Gast. In der Villa Böhm nehmen sie an einem Seminar teil, bei dem sie zum Beispiel das Verhalten vor der Kamera üben. Rhetorik-Training und Tipps zu Kosmetik und Kleidung stehen nach Angaben des Deutschen Weininstituts ebenfalls auf dem Programm. Elf Gebietsweinköniginnen bewerben sich um die Deutsche Krone, nur die Vertreterinnen aus Sachsen und Franken fehlen dieses Jahr. Das Finale zur Wahl zur Deutschen Weinkönigin ist am 24. September im Neustadter Saalbau.