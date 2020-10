Wegen eines möglichen Beherbergungsverbots sind Urlauber und Betreiber von Hotels und Pensionen in der Pfalz verunsichert. Nach Angaben der Gastwirte gibt es bereits jetzt Stornierungen. Normalerweise kommen im Oktober und den rheinland-pfälzischen Herbstferien die meisten Übernachtungsgäste in die Pfalz. Gerade nach dem Lockdown im Frühjahr hatten viele Hoteliers und auch Gastronomen auf den Herbst gehofft, teilte der Verband DEHOGA mit. Nach Angaben des Tourismusvereins Südliche Weinstraße habe die aktuelle Diskussion um verschiedene Corona-Maßnahmen die Gäste verunsichert. In vielen Hotels und Pensionen in der Süd- und Vorderpfalz seien die Buchungen deswegen nicht auf dem sonst üblichen Niveau. Eine Ausnahme bilden die Campingplätze in der Region. Bei einer SWR-Umfrage sprachen viele Campingplatzbetreiber von guten Belegungszahlen.