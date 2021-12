Notorischer Alkoholsünder bald ohne Fahrrad?

Die Polizei in Schifferstadt will das Fahrrad eines notorischen Alkoholsünders beschlagnahmen. Den Angaben zufolge kontrollierten die Beamten den 59 Jahre alten Mann in den Mittagsstunden am Mittwoch in Dannstadt-Schauernheim im Rhein-Pfalz-Kreis, als er eine Bankfiliale verließ und auf sein Fahrrad steigen wollte. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann habe einen Wert von 1,58 Promille ergeben. Weil der 59-jährige immer wieder alkoholisiert auf dem Rad ertappt wurde, hatte die Kreisverwaltung dem Mann verboten, auf öffentlichen Straßen mit dem Rad zu fahren. Daher habe die Polizei sein Fahrrad sichergestellt und will es einziehen.