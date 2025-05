per Mail teilen

In Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) ist ein 36-Jähriger betrunken mit einem Transporter in eine Hauswand gefahren und hat ein Verkehrsschild beschädigt. Später stürzte er auch noch eine Treppe hinunter.

Das Ganze ereignete sich laut Polizei am Dienstagabend. Der Mann war mit einem Transporter auf der Hauptstraße in Freinsheim unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Aus unbekanntem Grund bog er aber nach rechts ab. Statt auf den Parkplatz zu fahren, fuhr er dann in eine Hauswand und beschädigte auch noch ein Wegweiserschild.

36-Jähriger in Freinsheim hatte 3,55 Promille Alkohol intus

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der Atem des Mannes nach Alkohol roch. Diesen Verdacht bestätigte ein Atemalkoholtest. Der ergab, dass der 36-Jährige fast vier Promille Alkohol intus hatte. Weil sich der Mann aber nicht ausweisen konnte, wurde er von der Polizei nach Hause begleitet, um seine Ausweispapiere zu holen. Als der Mann auf sein Zimmer wollte, ist er laut Polizei eine Treppe hinunter gestürzt. Wahrscheinlich, weil er zu stark alkoholisiert war.

Gegen den Unfallverursacher wird ermittelt

Durch den Sturz hatte sich der Mann zwar nicht verletzt, musste aber wegen seiner starken Alkoholisierung ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den 36-Jährigen wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. An Fahrzeug, Schild und Hauswand entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 3.800 Euro.