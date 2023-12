Betrunkener Falschfahrer sorgt für 100.000 Euro Schaden

Ein betrunkener Falschfahrer hat am Samstagabend auf der Autobahn 8 im Landkreis Südwestpfalz seinen teuren Sportwagen demoliert. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Autofahrerin den Falschfahrer gemeldet, nachdem sie nahe der Anschlussstelle Contwig nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der 70-jährige Fahrer habe daraufhin seinen Ferrari auf der Autobahn gewendet und sei auf dem Seitenstreifen in Schlangenlinien in Richtung Pirmasens weitergefahren. Bei dem Wendevorgang hatte er nach Angaben der Zeugin weitere Autofahrer gefährdet. Nach weiteren Hinweisen sei der Mann kurz darauf auf einer Landstraße kontrolliert worden. Sein Wagen sei beidseitig beschädigt und nur noch bedingt fahrbereit gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,4 Promille. Der Schaden an dem Sportwagen wird auf 100.000 Euro geschätzt.