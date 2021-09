Ein betrunkener Falschfahrer hat am Samstagabend für eine Flut von Notrufen bei der Polizei in Germersheim und Wörth gesorgt. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war der 57-Jährige auf der Bundesstraße 9 in Richtung Speyer auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle habe sich der Fahrer kaum auf den Beinen halten können. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 2,18 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.