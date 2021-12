Ein stark betrunkener Autofahrer soll am Dienstagabend einen Verkehrsunfall in Bellheim im Kreis Germersheim verursacht haben. Nach Angaben der Polizei haben die Beamten auf der Dienststelle bei dem 52-jährigen Mann einen Wert von 4,18 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Der 52-jährige war zuvor in einem Kreisverkehr in Bellheim mit dem Auto eines anderen Fahrers kollidiert. Verletzt wurde dabei niemand.