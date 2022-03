Mann mit 4,5 Promille lenkt Auto in Graben

Ein Betrunkener ist am Freitagmorgen mit seinem Auto bei Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) in einen Graben gefahren. Laut Polizei hat er sich dabei nur leicht verletzt. Der Mann sei mit dem nicht zugelassenen Fahrzeug auf der Kreisstraße in Richtung Blankenborn von der Straße abgekommen, anschließend sei der Pkw frontal in einem Graben stecken geblieben. Die Polizeibeamten stellten bei dem Mann 4,5 Promille Alkohol im Blut fest. Außerdem fanden sie heraus, dass er keinen Führerschein hat.