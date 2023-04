Zaun, Mauer und Garage wurden in Offenbach (Kreis Südliche Weinstraße) beschädigt - und am Ende ist das Auto nur noch Schrott. Für den Fahrer endete die nächtliche Fahrt im Krankenhaus.

Mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Landauer Polizei ausrücken, um einen größeren Verkehrsunfall in Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße) aufzunehmen. Gegen 2:30 Uhr war ein Fahrer mit seinem Auto am südlichen Ortsrand von Offenbach an der Queich auf der Hauptstraße Richtung Herxheim unterwegs. Dabei kam er laut Polizei rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun, einer Mauer und einer Garage.

Von dem PKW war nur noch Schrott übrig, es entstand Totalschaden. Die Beamten schätzen den gesamten Schaden an Auto, Mauer, Garage und Zaun auf 20.000 Euro.

Unfall in Offenbach: Fahrer hatte zwei Promille Alkohol im Blut

Als sie den Unfall aufnahmen, bemerkten die Beamten den Angaben zufolge Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Test ergab zwei Promille Alkohol im Blut. Der Fahrer klagte über Brustschmerzen, daher habe ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Dort sei eine Blutprobe genommen worden.

Schließlich nahmen die Beamten dem Mann den Führerschein ab. Den 42-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Außerdem erhält die zuständige Führerscheinstelle einen Bericht über den Unfall.