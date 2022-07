per Mail teilen

Ein betrunkener Autofahrer hat nach Polizeiangaben Sonntagnacht bei Kandel die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Leitplanke gekracht. Ein erster Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 3 Promille. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer zuvor noch mindestens einen weiteren Unfall gehabt haben muss. Am Kotflügel hatten sich Drähte zur Befestigung von Weinreben verfangen. Die Polizei in Wörth sucht noch nach dieser Unfallstelle.