Ein Kneipenabend mit Folgen: Ein Betrunkener hat am Sonntag die Wirtin eines Lokals in Venningen absichtlich mit dem Auto angefahren. Laut Polizei Edenkoben ist der Mann nach wie vor unauffindbar.

Die Polizei weiß nach eigenen Angaben, wer der Unfallfahrer ist: ein 27-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben. Auch seine Adresse ist inzwischen bekannt. In den vergangenen Tagen seien mehrmals Beamte bei ihm vorbeigefahren, das Ergebnis sei jedes Mal das gleiche gewesen: Sein Auto sei dort gestanden, von dem Mann selbst jedoch keine Spur. Die Polizisten seien auch in der Wohnung gewesen, um das zu überprüfen. Man gehe davon aus, dass er sehr genau wisse, was ihm vorgeworfen wird, so ein Sprecher der Polizei in Edenkoben. Vorstellbar sei daher beispielsweise, dass er im Laufe der Woche über einen Anwalt Kontakt zur Polizei aufnimmt.

Inzwischen dürfte er nüchtern sein

Natürlich wird man ihm nun nicht mehr nachweisen können, wie hoch sein Blutalkoholwert am Sonntagabend war, so der Sprecher weiter. Damit könne dann allenfalls durch Zeugenaussagen belegt werden, dass er sich betrunken hinters Steuer gesetzt hat. Dass der genaue Promillewert fehlt, könne auch Einfluss auf die Höhe der Strafe – das könne nur ein Richter entscheiden. Unstrittig sei, dass er einen Verkehrsunfall begangen hat und danach davongefahren ist.

Wirtin wollte ihn noch zurückhalten

Der 27-Jährige hat am Sonntag in Venningen eine Gaststätte besucht und dort laut Polizeibericht auch einiges getrunken. Als er mit dem Auto wegfahren wollte, habe sich die Wirtin ihm in den Weg gestellt. Der Mann sei aber einfach weitergefahren und habe die 55-Jährige am Bein erwischt. Sie habe durch die geöffnete Seitenscheibe gegriffen, um den Zündschlüssel abzuziehen. Der Polizei zufolge hat der Fahrer daraufhin aber einfach Gas gegeben und die Frau über zehn Meter weit mitgeschleift, ehe sie zu Boden ging. Sie habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.