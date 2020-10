Fünf junge Männer haben am Sonntag in einer Gaststätte in Haßloch randaliert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatten die fünf betrunkenen Männer das Lokal betreten und sofort angefangen, die anderen Gäste zu belästigen. Laut grölend hätten sie auf Tischen und Stühlen getanzt. Der Wirt habe sie daraufhin rausgeschmissen. Vor dem Lokal kletterten die Männer dann auf Bänken und Tischen im Außenbereich herum, bevor sie wieder zurück in die Gaststätte gingen. Dort sollen sie eine Schlägerei angefangen und mit Aschenbechern geworfen haben. Drei Gäste wurden dabei verletzt. Einen Gast, der die Schlägerei mit dem Handy filmte, verprügelten und traten die Männer und nahmen ihm das Handy ab. Gegen die fünf Männer aus Ludwigshafen, Kaiserslautern und dem Kreis Südliche Weinstraße wird jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub ermittelt.