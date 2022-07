Polizei findet verletzte Radfahrerin

Die Polizei hat am Freitagabend in Weisenheim am Sand eine schwerverletzte Radfahrerin auf der Straße liegend gefunden. Die Frau war nach Polizeiangaben offensichtlich gestürzt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Sowohl die Frau, als auch ihr dazukommender Ehemann seien betrunken gewesen. Der Mann habe die Polizisten beleidigt und bedroht, so dass er schließlich gefesselt wurde. Gegen Beide wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, gegen den Mann außerdem u. a. wegen Beleidigung. Die Frau kam ins Krankenhaus, der Mann in polizeilichen Gewahrsam.