Junge Frau verletzt Polizisten auf Frühjahrsmesse

Eine 20-Jährige betrunkene Frau hat in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag auf der Frühjahrsmesse in Speyer einen Polizisten und einen weiteren Mann verletzt. Laut Polizei war sie ausgerastet, nachdem sie von Polizisten wegen ihres Verhaltens zum Verlassen des Festes aufgefordert worden war. Sie ging zunächst auf einen unbeteiligten Passanten und boxte ihn ins Gesicht, anschließend griff sie einen jungen Polizisten an stieß ihren Kopf auf seine Nase. Er wurde so schwer verletzt, dass er nicht weiterarbeiten konnte. Seine Streifenpartnerin trat sie in den Bauch. Die Betrunkene blieb die Nacht in Polizeigewahrsam. Sie wurde wegen Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte angezeigt.