Ein stark betrunkener Jugendlicher ist am Sonntagabend in Edesheim (Kreis Südliche Weinstraße) schlafend dicht neben den Gleisen aufgefunden worden. Polizei und Rettungskräfte holten den jungen Mann vom Gleisbett. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, hatte der Jugendliche mehr Glück als Verstand, das kein Zug kam – auch wenn er nicht direkt auf den Gleisen lag. Möglicherweise war er zuvor mit dem Fahrrad gestürzt. Da er knapp 1,9 Promille im Blut hatte und zudem stark unterkühlt war, kam er in ein Krankenhaus. Möglicherweise bekommt er noch eine Anzeige wegen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen Fahrradfahrens unter Alkohol-Einfluss.