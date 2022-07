Ermittlungen wegen Betrugsverdachts in Corona-Testzentren

In der Vorder- und Südpfalz wird gegen mehrere privat betriebene Corona-Teststationen wegen Abrechnungsbetrugs ermittelt. Bei zwei Fällen geht es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal um Schäden in Millionenhöhe. In beiden Fällen bestehe der Verdacht, dass private Betreiber von Teststationen Leistungen abgerechnet haben, die in keinem Verhältnis zu den tatsächlich durchgeführten Corona-Tests stünden, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber dem SWR.

Außerdem ermittele die Staatsanwaltschaft Frankenthal in weiteren Fällen von möglichem Abrechnungsbetrug. Aufgeflogen seien solche Fälle beispielsweise, weil Privatpersonen von den Teststationen Bestätigungen zugeschickt bekamen, die sie nie angefordert hätten.

Auch die Staatsanwaltschaft Landau ermittelt in Einzelfällen wegen Abrechnungsbetrugs, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig. Erste Ergebnisse gebe es frühestens im Herbst.