Die Polizei hat mutmaßliche Betrüger festgenommen, die als Mitarbeiter einer Baufirma von einer Seniorin insgesamt 250.000 Euro abkassiert haben sollen. Vor eineinhalb Jahren seien die angeblichen Mitarbeiter einer Baufirma bei der 82-jährigen Frau in Frankenthal aufgetaucht und hatten sie davon überzeugt, dass an ihrem Haus verschiedene Arbeiten durchgeführt werden müssten. Die Seniorin zahlte mehrfach größere Geldsummen, insgesamt 250.000 Euro, für nicht vorhandene Schäden und nicht durchgeführte Baumaßnahmen. Der Sohn ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Vergangene Woche seien -nach Polizeiangaben-bei einer geplanten Geldübergabe in Frankenthal ein 22-Jähriger aus Offenburg und eine 18-Jährige aus Darmstadt vorläufig festgenommen worden.