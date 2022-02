Auf Gewinnversprechen hereingefallen

Carlsberg:

Ein Mann aus Carlsberg im Kreis Bad Dürkheim ist in der letzten Woche Opfer von unbekannten Betrügern geworden. Nach Angaben der Polizei teilten die Täter dem Mann am Telefon mit, er habe 38.000 Euro gewonnen, müsse aber 900 Euro Notarkosten bezahlen, um an den Gewinn zu kommen. Der Geschädigte habe die Summe mit Hilfe von Wertkarten-Codes übermittelt. Laut Polizei nimmt der Mann regelmäßig an Gewinnspielen teil. Erst als der Carlsberger zur Zahlung von weiteren 1.500 Euro aufgefordert wurde, habe er sich an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet.