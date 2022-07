Betrüger geben sich als Vermieter aus

Wie die Polizei mitteilt, haben am Montag zwei Betrüger in Ludwigshafen 80 Euro von einem Senior ergaunert. Der Mann und die Frau hatten sich demnach an der Haustür als die Vermieter des älteren Herrn ausgegeben. In der Wohnung wollten sie angeblich alte Elektrogeräte erneuern. Als die vermeintliche Vermieterin schilderte, dass sie 2000 Euro für eine Operation benötige, gab ihr der Senior 80 Euro und versprach den Restbetrag für später. Erst als sich der Mann bei seinem richtigen Vermieter meldete, flog der Schwindel auf.