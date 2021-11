Waschanlagen-Betreiber muss Schaden nicht bezahlen

Das Landgericht Frankenthal hat die Klage auf Schadenersatz eines Autofahrers jetzt abgewiesen. Das Fahrzeug des Mannes war in einer Waschanlage beschädigt worden. Der Kläger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war von einem Mitarbeiter der Waschstraße eingewiesen worden. Als sein Auto auf dem Förderband auf die erste Waschbürste zurollte, wurde es auf der linken Seite leicht angehoben und deswegen die Waschanlage gestoppt. Auch ein zweiter Versuch scheiterte. Den dann entstandenen Schaden an der rechten Vorderseite seines Fahrzeugs wollte der Mann vom Waschanlagen-Betreiber ersetzt bekommen und klagte deswegen. Der Betreiber konnte allerdings die Richter davon überzeugen, dass in seiner Anlage kein Defekt vorlag und der Schaden am Auto nicht zu vermeiden war. Deswegen haftet der Waschanlagen-Betreiber nach Ansicht der Frankenthaler Richter ausnahmsweise nicht und der Autofahrer bleibt auf seinem Schaden sitzen.