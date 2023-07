per Mail teilen

Ein Betonmischer ist am Montag auf einer Abfahrt von der A65 bei Kandel umgekippt. Nach Polizeiangaben wurde der Lastwagenfahrer dabei eingeklemmt und leicht verletzt. Der Lkw war zuvor in der Kurve von der Straße abgekommen und dann nach links umgekippt. Die Abfahrten in beide Richtungen waren zeitweise gesperrt. Es kam zu längeren Staus.