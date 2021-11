Ab Montag gilt in Landau am dortigen Klinikum ein Besuchsverbot. Das hat das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße auf Anfrage mitgeteilt. Grund sei das ansteigende Infektionsgeschehen bei Corona. Ausnahmen von dem Besucherstopp seien nach Absprache mit der jeweiligen Krankenhausstation möglich. Bereits seit Samstag gilt am Ludwigshafener Klinikum ein Besuchsverbot. Auch das St. Marien- und Annastiftskrankenhaus will möglicherweise ein solches Verbot in Ludwigshafen noch in dieser Woche einführen.