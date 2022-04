Besucherzugang zu Krankenhäusern gelockert

Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße hat das Besucherverbot an seinen drei Standorten in Landau, Annweiler und Bad Bergzabern aufgehoben. Allerdings gilt für Klinikbesucher die 3G-Regel. Das heißt, sie müssen am Eingang ihren Ausweis und einen negativen PCR- oder Schnelltest vorlegen. Außerdem wird wegen der Corona-Pandemie bei Besuchern Fieber gemessen. Auch das Klinikum Ludwigshafen lässt seit ein paar Tagen wieder Besucher zu. Diese müssen eine FFP2-Maske tragen, außerdem dürfen Patienten - wie auch in den Südpfälzer Kliniken - pro Tag nur eine Stunde lang Besuch bekommen.