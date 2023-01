Speyer erwartet am Dreikönigstag einen Besucheransturm

per Mail teilen

Der 6. Januar ist in Rheinland-Pfalz kein Feiertag, in Baden-Württemberg aber schon. Aus diesem Grund kommen an Heilige Drei Könige traditionell sehr viele Tagestouristen in die Pfalz.

Die Einzelhändler in der Pfalz reiben sich fröhlich die Hände. Schon seit Weihnachten seien die Kunden in bester Kauflaune und am Freitag werden noch mehr Besucher von der anderen Rheinseite erwartet. Viele Baden-Württemberger nutzen den Dreikönigstag um jenseits der Landesgrenze einkaufen zu gehen.

Traditionell war der 6. Januar für Gastronomie und Einzelhandel in den Grenzstädten der Pfalz lange Zeit mit einem verkaufsoffenen Sonntag oder Adventssamstag zu vergleichen. Durch Corona wurde diese Tradition dann gebrochen, aber in diesem Jahr sind viele Händler zuversichtlich.

Diese Modeverkäuferinnen aus Speyer freuen sich über den guten Umsatz seit Weihnachten SWR

Speyer: In der Maximilianstraße brummt's

In Speyer zum Beispiel war bereits die ganze Woche ordentlich was los: Alle Parkplätze belegt, die Fußgängerzone voller Menschen. Und die wollten nicht nur gucken, sondern auch kaufen, freut sich Birgit Diehsle, Filialleiterin eines Lederwaren-Geschäfts in der Innenstadt.

Dieses Bild bot sich in Speyer schon die ganze Woche: Der Messplatz vor den Toren der Altstadt ist voller parkender Autos SWR

Die Stimmung sei super, so Diehsle. Die Menschen würden in ihrem Laden Weihnachtsgutscheine einlösen und seien anscheinend reiselustig: In den vergangenen Tagen seien vor allem Koffer über ihren Ladentisch gegangen.

Shopping in der Pfalz: Winterschlussverkauf hat begonnen

Ein paar Meter weiter im Sportartikelladen von Lukas Bonn läuft in diesem Winter das Geschäft so gut wie schon lange nicht mehr. Und die Kunden aus Baden werden am Freitag bestimmt auch bei ihm vorbeischauen und die Bilanz noch verbessern, glaubt der Einzelhändler.

Zusätzlich locken gerade kräftige Rabatte: Fast überall sind die Waren reduziert, vor allem die Winterkleidung werben die Speyerer Modehäuser.

Die Speyerer Modegeschäfte werben mit reduzierten Preisen um Kundschaft SWR

Der Neujahrsmarkt in Speyer lockt zusätzliche Besucher

Auch der Speyerer Neujahrsmarkt lockt Besucher, die zum Ausklang der Weihnachtszeit nochmal Lust auf Glühwein, Bratwurst oder gebrannte Mandeln haben. Schausteller Patrick Barth hat sich für den Dreikönigs-Ansturm der Baden Württemberger schon mit ausreichend Bratwurst, Glühwein und Steaks eingedeckt.

"Wir sind voller Vorfreude und denken, dass am Freitag zahlreiche Leute über die Brücke zu uns rüber kommen."

Stadt empfiehlt mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen

Da in Speyer am Freitag also mit vielen Besuchern zu rechnen ist, bittet die Stadt, wenn möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Autofahrer müssen mit Staus und Problemen bei der Parkplatzsuche rechnen.