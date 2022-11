Deutschlands bester Hacker ist ein Schüler aus Speyer

per Mail teilen

Spätestens seit dem Hackerangriff auf den Rhein-Pfalz-Kreis setzen viele "Hacking" mit Cyberkriminalität gleich. Doch es gibt auch gute Hacker wie Leon Theuer. Der 16-Jährige Schüler aus Speyer gilt als Deutschlands bester Hacker.

In einem offiziellen Wettkampf konnte sich der Schüler gegen andere Hacker durchsetzen, die bereits hauptberuflich im IT-Sicherheitsbereich arbeiten. Doch Leon Theuer bleibt bescheiden. Er ist sich sicher: "Da draußen gibt es natürlich noch andere Hacker, die besser sind als ich." Seine Expertise bleibt aber unbestritten. In gerade mal drei Stunden konnte sich der Teenager in ein fiktives Atomkraftwerk einhacken.

War der Rhein-Pfalz-Kreis genügend geschützt?

Die extremen Auswirkungen des Hacker-Angriffs auf den Rhein-Pfalz-Kreis haben Deutschlands besten Hacker ziemlich überrascht. Immerhin sei das komplette Computersystem lahmgelegt worden. Leon Theuer hätte spontan einen Verbesserungsvorschlag: "Es ist wichtig, sich nicht nur auf die Abwehr vorzubereiten." "Ein Notfallplan" sei dringend notwendig, um die Dimension des Schadens möglichst schnell einzugrenzen.

Begehrt auf dem Arbeitsmarkt

Schon jetzt wird er 16-jährige Schüler des öfteren von Unternehmen kontaktiert, die ihn gerne anwerben wollen. Doch Leon Theuer möchte sich in den kommenden Jahren zunächst auf sein Abitur konzentrieren. Was danach kommt? Da möchte sich der Speyerer Schüler noch nicht festlegen.