Das Busangebot im Rhein-Pfalz-Kreis wird deutlich verbessert. Viele Orte sind künftig im 30- oder 60-Minuten-Takt an die S-Bahn angebunden, auch sonntags und abends.

Landrat Clemens Körner (CDU) spricht von einem "kraftvollen Impuls für den Nahverkehr" im Rhein-Pfalz-Kreis: Ab Sonntag wird das Busangebot im Rhein-Pfalz-Kreis deutlich ausgeweitet. Am Dienstag wurden das neue Busangebot vorgestellt.

Land zahlt jährlich 2,5 Millionen Euro

Das Land Rheinland-Pfalz zahlt jährlich 2,5 Millionen Euro, damit die meisten Orte im Rhein-Pfalz-Kreis eine bessere Busanbindung an die S-Bahn und die Straßenbahn der RNV (Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft) bekommen. "In manchen Gemeinden wird das bisherige Angebot verdoppelt", so Landrat Körner.

Der Busverkehr im Rhein-Pfalz-Kreis wird deutlich verbessert. Mit der neuen Linie 584 kommt man von Dannstadt-Schauernheim künftig nach Schifferstadt, wo man die S-Bahn erreicht. SWR Martin Gärtner

So fahren die Buslinien im Rhein-Pfalz-Kreis künftig

Zentrales Element sind die Linien 570 (Altrip – Ludwigshafen), 571 (Haßloch – Dannstadt – Mutterstadt – Ludwigshafen) und 572 (Speyer – Otterstadt – Waldsee – Ludwigshafen). Sie bekommen einen dichteren Takt und fahren mindestens bis 23 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Neue Bus-Linien entstehen von Böhl über Gronau, Assenheim, Hochdorf und Rödersheim nach Gönnheim, sowie von Schifferstadt nach Dannstadt-Schauernheim. Passagiere erreichen damit auf direktem Weg die S-Bahn Rhein-Neckar sowie die Straßenbahn der RNV (Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft).

DB Regio Bus Mitte setzt 80 neue Busse ein

Die europaweite Ausschreibung hatte "DB Regio Bus Mitte" gewonnen, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. Sie löst die Firma Palatina aus Edenkoben ab, die bisher die Buslinien im Rhein-Pfalz-Kreis gefahren hatte. Der Verkehrsvertrag läuft 15 Jahre.

"DB Regio Bus Mitte" setzt auf insgesamt 17 Linien 80 nagelneue Busse ein, darunter zwölf Elektro-Kleinbusse. Nach Angaben des Unternehmens haben alle Busse Klimaanlagen, mehr Sitzplätze, kostenloses WLAN und USB-Steckdosen.

Neue Elektrobusse werden nicht rechtzeitig fertig

Die zwölf Elektrobusse, die in China gebaut worden sind, wurden allerdings nicht rechtzeitig fertig. Sie befinden sich noch auf dem Seeweg Richtung Europa. Der Frachter mit den ersten Bussen wird am 12. Juni in Antwerpen erwartet, berichtet Guido Verhoefen, der Geschäftsführer von "DB Regio Bus Mitte". Er rechnet damit, dass sie ab Mitte August mit Fahrgästen durch den Rhein-Pfalz-Kreis rollen.

Bürgermeister hofft auf viele Fahrgäste

"Das neue Angebot ist toll", sagte Stefan Veth (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Die neue Linie 584 verbindet Dannstadt künftig mit dem S-Bahnhof in Schifferstadt. Bürgermeister Veth hofft, dass viele Bürger umsteigen werden auf den Nahverkehr.

Details zum neuen Nahverkehrs-Angebot im Rhein-Pfalz-Kreis hat der Verkehrsverbund Rhein-Neckar VRN in einer Pressemitteilung zusammengefasst.