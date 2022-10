Pfälzer Tierretter holt Ratte aus Gully

per Mail teilen

Sie steckte mitten auf der Straße in einem Gully fest. Ohne die Hilfe der Berufstierrettung Rhein-Neckar aus Hochdorf-Assenheim wäre die Ratte überfahren worden.

Wie viele Stunden die Ratte schon in einem Gullydeckel mitten auf der Straße in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) verbracht hatte, kann der Pfälzer Tierretter Michael Sehr nicht sagen. Am Donnerstagvormittag wurde er vom Ordnungsamt der Stadt angerufen, um der Ratte aus der misslichen Situation herauszuhelfen.

Kein Herauskommen ohne Hilfe Berufstierrettung Rhein-Neckar

"Es hätte nicht mehr lange gedauert, bis die Ratte überfahren worden wäre. Direkt daneben war ein Parkplatz. Irgendwann hätte es sie getroffen."

Ratten und Eichhörnchen stecken öfter im Gully

Etwa drei Mal im Jahr passiert es, dass der Tierretter aus Hochdorf-Assenheim gerufen wird, um Ratten oder Eichhörnchen aus einem Gullydeckel zu helfen. "Die kommen mit der Brust noch durch und dann bleiben sie auf Höhe des Beckens stecken", erklärt Michael Sehr. Ein Abstoßen an einer Wand ist am Gully nicht möglich. Ohne Fremde Hilfe geht also gar nichts.

Bissfester Handschuh als Vorsorge

Ausgerüstet mit einem bissfesten Handschuh half Michael Sehr der Ratte aus dem Gully. "Ich redete dabei beruhigend auf sie ein", scherzte der Tierretter. Er streckte ihren Körper und zog sie dann vorsichtig aus dem Gullydeckel heraus. "Sie hat es ohne Schaden überstanden", so der Tierfreund. Als er sie wieder absetzte, schaute sie ihn mit großen Augen an." Sie wirkte etwas geschwächt, ich habe sie deshalb erst einmal mitgenommen", so Sehr.

So wurde die Ratte aus dem Gullydeckel in Leimen gerettet

Im Laufe des Tages geht es aber für die Ratte wieder in Richtung Freiheit. "Dann setzen wir sie natürlich wieder aus."

Preis für "Tierrettung des Jahres" nach Ratten-Rettung in Bensheim

Im Februar 2019 hatte Michael Sehr von der Berufstierrettung schon einmal eine Ratte aus dem Gully gezogen. Damals ging das Foto um die Welt. Die Berufstierrettung Rhein-Neckar wurde danach sogar vom britischen Nachrichtensender BBC für die "Tierrettung des Jahres" ausgezeichnet.

Dieses Foto der geretteten Ratte ging 2019 um die Welt. Berufstierrettung Rhein-Neckar

Was der Tierretter noch so erlebt, erfahren Sie hier: