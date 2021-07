Das Fass mit einem eventuell explosiven Pestizid, das in Ilbesheim gefunden wurde, soll am Mittwoch abtransportiert werden. Dazu wird das Gebiet drumherum geräumt.

Die Bergung des gefährlichen Fasses in Ilbesheim (Kreis Südliche Weinstraße) soll laut Verbandsbürgermeister Torsten Blank (SPD) den ganzen Mittwoch andauern. In dieser Zeit müssen alle Personen in einem Umkreis von 150 Metern ihre Häuser verlassen. Die Sperrzone rund um den Fundort soll am Morgen von 8 bis 9:30 Uhr evakuiert werden, ab 10 Uhr soll die Bergung beginnen.

Vor dem Keller, in dem das Fass steht, hat die Entsorgungsfirma eine Sicherheitsschleuse aufgebaut. SWR

Giftiges Pestizid aus den 50er Jahren

In dem stark verrotten Giftfass befindet sich laut dem Verbandsbürgermeister der Stoff Selinon, ein Pflanzenschutzmittel aus den 1950er Jahren. In Deutschland darf es seit den 1960er Jahren nicht mehr benutzt werden. Bei Kontakt oder wenn es eingeatmet wird, ist es sehr giftig.

In dem Fass habe sich der Stoff in den vergangenen Jahrzehnten außerdem so verändert, dass er jetzt explodieren könnte.

Hausbesitzer bemerkte, dass etwas nicht stimmte

Der neue Besitzer des ehemaligen Weinguts, mitten in Ilbesheim, hatte das Grundstück vor etwa einem Jahr gekauft und danach die Gebäude entrümpelt. Dabei fiel ihm das Fass auf. Er habe im Internet die Markierung darauf recherchiert und als er festgestellt habe, um was es sich handelt, habe er die Polizei informiert, so Blank. Diese wiederum zog den Gefahrstoffzug des Landkreises hinzu.

Das marode Fass mit dem hochgiftigen Pestizid Selinon steht im Keller des Weingutes. SWR

Über 220 Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Simone Leiner, eine Anwohnerin, die ihr Haus am Mittwoch verlassen muss, ist froh, dass ihr Nachbar so umsichtig gehandelt habe und das Fass nicht einfach zum Abtransport ins Auto geladen habe. Es sei schon kurios, was man so alles in seinen Hallen habe.

Ehemaliges Weingut, in dem das Giftfass entdeckt wurde SWR

Während eine Spezialfirma das Fass abtransportiert, können die Anwohner und Anwohnerinnen aus der Nachbarschaft sich im Dorfgemeinschaftshaus aufhalten, falls sie nicht bei Bekannten unterkommen. Dort werde man sich um sie kümmern.

Ablauf der Giftfass-Entsorgung - In den ersten zwei Stunden wird der Raum mit dem Fass mit einem feinen Nebel aus 5-prozentiger Natronlauge eingesprüht. Das soll eine Staubexplosion verhindern und Kristalle entfernen, die sich am Fass gebildet haben. Damit ist die größte Gefahr gebannt. - Das Fass wird mit einem Flaschenzug in ein anderes Fass gehoben. Dazu wurde eigens ein dreibeiniges Gestell über dem Fass aufgebaut. - Das zweite Fass wird mit Epoxidharz ausgegossen, damit während des Transports nichts mehr passieren kann. Das Fass bleibt 24 Stunden stehen. Die Mitarbeiter der Spezialfirma verlassen über eine Sicherheitsschleuse mit vier Kammern den Raum. 1. Kammer Atemschutz entfernen, 2.Kammer Abduschen (mit Kleidung), 3. Kammer Schutzanzüge ausziehen. 4.Kammer führt nach draußen - Am Donnerstag wird es in eine Sondermüllverbrennungsanlage in Wesseling (NRW) transportiert.

Wer zahlt für den Einsatz?

Verbandsbürgermeister Blank erklärt, dass die Verbandsgemeinde die Kosten für die Bergung vorstrecke. Wahrscheinlich müsse aber am Ende der Grundstücksbesitzer den fünfstelligen Betrag übernehmen oder seinerseits die Verursacher des Problems ausfindig machen.