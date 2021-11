Mehrere hundert Liter Diesel gestohlen

per Mail teilen

Spaziergänger haben am Freitagnachmittag auf einem Forstweg 13 Kanister entdeckt, die mit Diesel befüllt waren. Bei einer anschließenden Fahrzeugkontrolle fiel der Polizei ein Auto mit drei Insassen auf, in dem es stark nach Diesel roch. Gegen die drei Männer wird jetzt ermittelt. Die Kanister mit insgesamt 390 Liter Dieselkraftstoff wurden mit Hilfe einer Spezialfirma sichergestellt. Woher der Dieselkraftstoff stammt ist laut Polizei noch nicht geklärt. Hinweise bitte an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de .