In Ludwigshafen hat es bisher knapp 12.500 Erst- und Zweitimpfungen gegen Corona gegeben. Nach Angaben der städtischen Impfkoordinatorin entfallen dabei gut 9.700 Fälle auf die Erstimpfung. Damit hätten 10,7 Prozent aller Ludwigshafener die Erstimpfung erhalten, was dem Durchschnitt in Rheinland-Pfalz entspricht. Von dem seit kurzem angebotenen Corona-Schnelltest haben nach Angaben der Stadt 5.000 Bürgerinnen und Bürger bisher Gebrauch gemacht. Aktuell müssten zwei bis drei Prozent der Menschen dabei mit einem positiven Testergebnis rechnen.